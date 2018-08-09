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Дороги Москвы стали свободнее

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Транспортная нагрузка на дороги Москвы снизилась на четверть с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии, передает ТАСС.

«В 2018 году нагрузка на дороги снизилась на 25 процентов по сравнению с пиковым 2012 годом. Это лучшая динамика среди крупнейших мегаполисов мира», — отметили в мэрии.

По данным пресс-службы, в первом полугодии 2018 года средняя скорость движения в часы пик на Садовом кольце выросла на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Третьем транспортном кольце и основных магистралях транспортного каркаса города этот показатель увеличился на 11 процентов, на МКАД — на 12 процентов. Однако пропускная способность основных улиц осталась без изменений.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что благодаря такси в городе стало на 10 процентов меньше личных автомобилей. По его словам, из 20 миллионов человек, которые передвигаются каждый день в Москве, такси перевозят чуть более 700 тысяч.

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