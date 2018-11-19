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Доставка главной елки страны в Кремль попала на видео

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В Москву привезли главную новогоднюю ель России. Видео с процессом перевозки дерева опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

Для транспортировки использовался специальный автопоезд, его сопровождал кортеж из нескольких машин.

Как сообщает «Москва 24», дерево провезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для автотранспорта. Оно будет стоять на Соборной площади, его украсят километром гирлянд и несколькими тысячами новогодних игрушек.

Ель срубили 16 декабря возле деревни Еремино Щелковского района Московской области. Возраст дерева — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

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