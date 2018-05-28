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Дроны и собаки проследят за безопасностью на московских пляжах

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В Москве водоемы с местами для купания будут патрулировать 20 квадрокоптеров и около десяти волонтеров со специально обученными собаками. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В этом году широко использовать беспилотники на водоемах будут впервые. Дроны помогут спасателям быстро обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также разжигающих костры в неположенных местах.

Патрулировать московские пляжи также будут собаки пород ньюфаундленд, лабрадор-ретривер, леонбергер и золотистый ретривер. Они будут экипированы в жилеты ярко-оранжевого цвета со специальной ручкой для спасения утопающих. Нести службу животные будут в выходные на пляжах Строгинской поймы и на поисково-спасательной станции «Левобережная».

Всего летом в Москве будут работать 124 зоны отдыха, из них в 12 будет разрешено купание. Перечень мест для отдыха можно найти на официальных сайтах префектур административных округов.

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