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Двери московского метро начали открываться по-новому

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В поездах на Филевской линии столичного метрополитена начали в постоянном режиме функционировать кнопки для открытия дверей. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый способ выхода из вагонов доступен в специально модернизированных составах второго поколения. «На створках дверей есть мигающая зеленая кнопка, над которой написано Открыть. Перед каждой станцией горожанам напоминают о кнопках по громкой связи», — говорится в материале.

Уточняется, что дистанционно из кабины машиниста двери теперь не открываются. Изменения были введены для того, чтобы поддерживать в поездах комфортную температуру, так как семь из 13 станций линии находятся на поверхности. По данным сотрудников подземки, температурный режим в таком случае сохраняется лучше на 30 процентов, что позволяет метрополитену сокращать затраты на электроэнергию.

По словам заммэра Максима Ликсутова, пассажиры оценили преимущества подобного способа открытия дверей. «Они не пропускают нужную станцию, ожидая, что двери откроются сами (...). Двери перестали открываться в тех случаях, когда людям не нужно выходить», — пояснил он.

В ноябре был запущен эксперимент по открытию дверей в поездах столичного метрополитена по нажатию кнопки. Сообщалось, что это первая подобная практика на территории СНГ, действующая на постоянной основе.

Кнопки открытия дверей были введены и во всех поездах на Московском центральном кольце. Также по столице курсируют порядка 600 автобусов с аналогичной функцией.

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