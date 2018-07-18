Движение на московском шоссе остановили ради утят

Водители перекрыли движение на столичном шоссе для того, чтобы помочь утятам перейти дорогу. Видео опубликовано на Telegram-канале «Московские новости».

Инцидент произошел на Крылатской улице на западе столицы. На кадрах видно, как четыре водителя берут птенцов в руки, чтобы перенести их на край дороги. Их машины стоят рядом, перекрывая движение по шоссе.

В мае москвичей предупредили о возможности встретить уток с утятами, переходящих крупные магистрали города. Чаще всего таким образом птицы направляются к ближайшему водоему.