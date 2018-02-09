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Московских школьников задумали лишить Дня всех влюбленных

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Департамент образования Москвы направил негласное распоряжение образовательным учреждениям с рекомендациями не праздновать День всех влюбленных в школах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В одном из московских колледжей ящик для валентинок разместили в кабинете, где нет камер. Директор сказала, что в департаменте образования просили не акцентировать внимание на этом празднике, по возможности не отмечать его или отмечать Масленицу», — сказал собеседник радиостанции.

Официального комментария от департамента образования Москвы пока не поступало.

13 февраля сообщалось, что ко Дню всех влюбленных в столичной подземке совместно с «Почтой России» запустили бесплатную доставку валентинок. Праздничную программу под названием «Небо. Москва. Любовь» подготовили в Останкинской башне, а на фасадах домов Нового Арбата вечером загорится огромное сердце.

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