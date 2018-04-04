Электробусы поедут по Москве в сентябре

Первые электробусы в Москве запустят до сентября этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает агентство «Москва».

«В этом году первый электробус поедет обязательно. До сентября первых несколько электробусов увидим. Это будет дополнение к существующим закупкам новых автобусов», — заявил он.

Ликсутов отметил, что зарядные станции будут подходить для электробусов всех производителей. «Даже если транспортное средство изменит свой маршрут, токопередающие устройства обеспечат надежное взаимодействие подвижного состава и энергоинфраструктуры», — пояснил он.

Электробусы оснастят современным оборудованием: системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также они будут приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. Кроме того, в них будет бесплатный Wi-Fi.