Электронные сервисы Москвы похвалили

Опыт Москвы в развитии электронных сервисов для населения нужно распространять и на другие регионы России. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

«Я знаю, что в последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению города», — сказал он Собянину.

Москвичи уже привыкли к электронным услугам, и «это признание того, что было сделано за последние годы», подчеркнул премьер. «Это вошло в ткань жизни города, этим пользуются миллионы москвичей, то есть это просто удобно для людей, с одной стороны, и дает возможность учесть мнение очень значительного количества горожан», — заключил он.

В 2017 году Москва получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO.