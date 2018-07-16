Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Электронные сервисы Москвы похвалили

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Опыт Москвы в развитии электронных сервисов для населения нужно распространять и на другие регионы России. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, передает ТАСС.

«Я знаю, что в последнее время в рамках развития электронных сервисов Москва достигла довольно значительных успехов. Хочу поздравить вас и вашу команду с тем, что Москва получила первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению города», — сказал он Собянину.

Москвичи уже привыкли к электронным услугам, и «это признание того, что было сделано за последние годы», подчеркнул премьер. «Это вошло в ткань жизни города, этим пользуются миллионы москвичей, то есть это просто удобно для людей, с одной стороны, и дает возможность учесть мнение очень значительного количества горожан», — заключил он.

В 2017 году Москва получила премию Всемирной организации электронных правительств городов мира WeGO.

Читайте также
Самое читаемое
«Работать с уродством, как с частью архитектурной истории города»
Главный государственный архитектор Нидерландов - о марихуане, промзонах и реновации
20 июля
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Границы города начали размываться»
Профессор Массачусетского технологического института - о будущем Москвы
17 июля
«Управление в режиме реального времени»
Зачем властям следить за жителями большого города. К чему готовиться москвичам?
22 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter