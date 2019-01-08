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В московском метро произошел второй за утро крупный сбой

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На участке между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская» Филевской линии московского метро перестали ходить поезда. Об этом говорится в сообщении «Московского метро» в Twitter.

«Поезда ходят между Александровским садом и Багратионовской. Ориентировочное время восстановления движения — 30 минут», — говорится в сообщении. Сбой в движении объяснили техническими причинами, не приводя подробностей.

Ранее утром во вторник, 15 января, движение было временно прекращено на участке Люблинско-Дмитровской линии: станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» закрыли из-за поступления воды. Ущерба инфраструктуре нанесено не было.

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