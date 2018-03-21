Эвакуация «Москвича» удивила австралийского посла

Посол Австралии в России Петер Теш удивился, что с одной из московских улиц эвакуируют автомобиль «Москвич» с надписью «Милиция». Фотографию, на которой запечатлен процесс «эвакуации», он разместил на своей странице в Instagram.

«Даже такие эвакуируют!?» — подписал Теш снимок.

Как пояснили дипломату в комментариях, скорее всего, машину просто перевозили на новое место. «Такие только очень-очень бережно доставляют», — отметил один из пользователей.

Попавший на фото «Москвич-412» раскрашен под автомобили ГАИ времен Советского Союза. Подобную расцветку — ярко-желтый с синей полосой — начали использовать в 60-х годах прошлого века. Она сохранялась до 1990 года.

В феврале Теш в своем Twitter, обратившись к московским властям, пожаловался, что снег на улице около его резиденции лежит почти три недели. Спустя сутки коммунальщики расчистили улицу, а пресс-служба ЦАО поблагодарила дипломата за его обращение.