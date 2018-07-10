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Фонтаны на ВДНХ заработали после масштабной реконструкции

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После реставрации на Центральной аллее ВДНХ запустили 14 фонтанов, в том числе и исторический фонтан «Золотой колос». Об этом сообщает агентство «Москва».

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, помимо реставрации была обновлена вся инженерная структура фонтанов. Реставратор Елена Кузнецова сообщила, что работы по реставрации «Золотого колоса» удалось завершить за шесть месяцев.

Фонтан воссоздан в своем историческом виде. Для его отделки использованы такие же материалы, которые применялись при создании оригинала. На основании, отделанном серым гранитом, специалисты восстановили в первоначальном виде огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой. «Можно с уверенностью сказать, что это не какой-то новодел, а реальная научная реставрация сложнейшего объекта», — сказал мэр.

В рамках реконструкции территории ВДНХ обновили фонтаны Центральной аллеи, которые ни разу не реконструировались с 1954 года, а также главный фонтан «Золотой колос».

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