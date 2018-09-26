Фонтаны в Москве отключат после заморозков

С понедельника, 1 октября, в Москве завершится сезон фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопроса ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, передает «Вечерняя Москва». По его словам, там будут проводить работы по консервации и подготавливать фонтаны к работе в 2019 году.

Сначала из чаш фонтанов откачают воду, затем промоют декоративные элементы. «Следующий этап работ по консервации фонтанов — демонтаж форсунок, светильников и насадок, обслуживание насосного и электронного оборудования», — уточнил сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

На сегодняшний день в Москве работает около 600 фонтанов, водных устройств и бассейнов. Только один фонтан укрывают на зиму специальным куполом: он находится в «Царицыно».

В ночь на 30 сентября температура в столичном регионе впервые с наступления осени опустилась ниже нуля. Заморозки повсеместно отмечались в Подмосковье, минимальная температура была зафиксирована на востоке региона — минус 3,5 градуса.