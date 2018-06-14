Футбольные фанаты испытали терпение жителей Арбата

Жители района Арбат в Москве с пониманием относятся к шумящим по ночам иностранным болельщикам чемпионата мира по футболу и не жалуются на них в компетентные органы. Об этом сообщил глава муниципального образования Арбат Евгений Бабенко, передает РИАМО.

«Мы даже помогаем болельщикам по возможности. У нас очень интеллигентный район, всегда если нужно, каждый сможет помочь иностранцу и все объяснить, на английском языке уж точно. У нас все прекрасно понимают, что никто не прекратит шум на улице в 11 часов вечера, так как чемпионат мира, и никто никуда не жалуется», — сказал он.

По словам Бабенко, на Арбате увеличено количество патрулей туристической полиции, а также усилено районное УВД.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. В Москве соревнования примут стадионы «Открытие Арена» и «Лужники», на котором пройдет финал мундиаля.