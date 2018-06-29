Футбольные фанаты назвали самые красивые станции подземки

Иностранные футбольные болельщики назвали самые красивые станции московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По мнению болельщиков, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

Опрос проводился с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Через него фанаты изучили исторические справки о станциях, а после посетили каждую из них. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, список станций подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную.

Ранее в московском метро составили список самых популярных и необычных вопросов волонтерам. Самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?».