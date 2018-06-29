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Футбольные фанаты назвали самые красивые станции подземки

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Иностранные футбольные болельщики назвали самые красивые станции московского метро. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По мнению болельщиков, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».

Опрос проводился с помощью мобильного приложения «Метро Москвы». Через него фанаты изучили исторические справки о станциях, а после посетили каждую из них. По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, список станций подготовили французские архитекторы, которые приехали в Россию на чемпионат мира поддержать свою сборную.

Ранее в московском метро составили список самых популярных и необычных вопросов волонтерам. Самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?».

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