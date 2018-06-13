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Футбольные фанаты прокатились в ванне по центру Москвы

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Болельщики сборной России проехали в ванне по центру столицы. Видео перфоманса опубликовала «Вечерняя Москва».

На кадрах видно, как молодые люди купаются в ванне, установленной на крыше автомобиля «Лада Ларгус». Сначала один из мужчин едет на пассажирском сиденье, но позже перебирается с него на крышу машины и присоединяется к другому молодому человеку с камерой.

После этого они брызгаются, прыгают и снимают друг друга в ванне. Болельщики размахивали шарфами с цветами национального флага и кричали: «Россия!».

Это не первый случай, когда футбольные фанаты устраивают перфоманс в поддержку своей национальной сборной. 16 июня исландские болельщики провели флешмоб в поддержку своей национальной сборной в парке «Зарядье». Они исполнили свой знаменитый Viking Clap, а также песни в поддержку сборной Исландии.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».

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