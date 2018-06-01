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Футбольным болельщикам в Москве подсобит бесплатная карта

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Государственное автономное учреждение культуры «Мосгортур» выпустило бесплатную карту-гид по столице для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Карта доступна на трех языках: русском, английском и испанском. В ней содержится информация об основных музеях, театрах, парках, храмах и соборах Москвы, а также дополнительные сведения о музеях, подведомственных департаменту культуры города. По словам генерального директора «Мосгортура» Василия Овчинникова, в карте собрана вся необходимая информация для болельщиков.

«Тираж карты составил 150 тысяч экземпляров. Ее можно получить в Центре выдачи паспорта болельщика. Кроме того, культурную карту будут раздавать волонтеры у станций метро», — рассказал он.

Помимо этого, в карте будет указана ссылка на чат-бот с пятью бесплатными туристическими экскурсиями. Они пройдут по центру Москвы и позволят болельщикам познакомиться с культурой России и историей столицы. Задания бота будут доступны на русском, английском и французском языках.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадион «Лужники» и «Открытие Арена».

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