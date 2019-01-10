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Гаишники заинтересовались перекрывшим Новый Арбат блогером

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Сотрудники столичной госавтоинспекции проверяют информацию о перекрытии улицы Новый Арбат для съемок клипа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

«Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться», — сообщил собеседник агентства.

Ранее блогер Давин Манукян, на Instagram которого подписаны более 2,5 миллиона человек, опубликовал видеозапись со съемок клипа. На видео несколько человек ходят на Новом Арбате по проезжей части, мешая движению автомобилей.

В октябре 2018 года московская полиция привлекла к административной ответственности 29-летнюю певицу Оксану Яковлеву, жительницу Подмосковья, перекрывшую ради съемок клипа движение по МКАД.

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