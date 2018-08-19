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Машину «охотника за привидениями» заметили в Москве

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Фото: mortician / Pikabu

На одной из московских улиц заметили автомобиль «Москвич» с надписью «Охотники за привидениями» и номером телефона. Фото машины выложил на портале Pikabu пользователь mortician.

«Встретил сегодня этих ребят», — подписал он фото.

Выяснилось, что эту же машину ранее замечали и в других городах. Ее владельцем оказался житель города Фатеж в Курской области Александр Емельянов. По его словам, он сделал транспортное средство из того, что нашел в гараже.

«Стараюсь как можно больше на нем ездить. Люди на дороге хмурые, агрессивные, часто погруженные в свои проблемы. Но когда видят такой автомобиль, расплываются в улыбке», — признался владелец автомобиля.

По словам Емельянова, свой номер телефона он разместил на кузове «ради шутки», однако ему постоянно звонят с различными просьбами. «Много звонков, многие верят, что мы занимаемся отловом привидений, но это не так», — рассказал он. В ближайшее время владелец машины планирует сшить комбинезон, как у героев фильма «Охотники за привидениями», а также сделать «протоновый ускоритель» и «ловушку для призраков».

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