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Главный архитектор Москвы призвал сократить проверки ТЦ после пожара в Кемерове

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Число проверок в торговых центрах необходимо сократить. Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Об этом он рассказал после пожара в ТЦ в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека.

По словам Кузнецова, «когда больше ответственных, ответственность размывается». «Мы живем в ситуации избыточных нормативов, избыточных проверок и проверяющих. Но тем не менее получаем такие ситуации. Может воспользоваться случаем и подход поменять?» — поинтересовался он.

По мнению главного архитектора, разумнее было бы сделать ставку на личную ответственность сотрудника. Поскольку проверки, «создавая условную прокладку безопасности, для настоящего ответственного не решают проблему».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии Следственного комитета, основной причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

Во вторник, 27 марта, мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать в центре столицы мемориал в память о погибших при пожаре

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