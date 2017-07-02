В Москве появилась скульптура «Горбачев и Рейган»

Скульптуру «Горбачев и Рейган» открыли во дворе музея «Дом Бурганова» в Москве. Бывшие лидеры СССР и США увековечены в момент рукопожатия. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что этот праздник нашей встречи, который посвящен улыбке между Рейганом и Горбачевым, как бы передастся нашим сегодняшним президентам. Дай бог, чтобы это случилось», — сказал автор памятника, скульптор Александр Бурганов.

Инициатором проекта стал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. В ходе церемонии открытия новой скульптуры он отметил, что она является своего рода посланием нынешним лидерам двух стран.

«Наш месседж двум президентам: остановитесь, ребята, подумайте, мы не хотим никаких трагических повторений, которые были в истории, и может вам удастся каким-то образом договориться», — заявил Лозанский.

Михаил Горбачев в своем обращении к участникам церемонии открытия выразил благодарность авторам проекта. Он призвал нынешних президентов России и США к диалогу, а гражданское общество — к отказу от враждебной риторики.