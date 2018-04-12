Гостей Москвы распознают по лицу

Домодедово внедрит автоматизированное распознавание лиц в свою систему безопасности. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Специально для тестового испытания системы создали базу с фотографиями сотрудников аэропорта. Кроме этого, она анализировала архивные видеозаписи. По результатам пилотного запуска точность распознавания лиц составила более 90 процентов.

По словам управляющего директора Domodedovo IT Services Дениса Ярыгина, проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. «Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков, которые развивают технологии распознавания лиц на российском рынке. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс», — отметил он.

Сообщается, что новую систему будет использовать как служба безопасности аэропорта, так и правоохранительные органы.

В сентябре 2017 года более 160 тысяч камер видеонаблюдения в Москве подключили к системе распознавания лиц. В ходе пилотных испытаний с ее помощью были задержаны более 50 процентов нарушителей закона, которых разыскивали «с использованием аналитических алгоритмов».