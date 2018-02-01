Гостиница «Космос» загорелась

В столичном главке МЧС сообщили о пожаре в гостинице «Космос», передает «Интрефакс».

«Наблюдается задымление, людей из соображений безопасности выводят на улицу. Проводится разведка», — сказали в центре управления в кризисных ситуациях.

Возгорание возникло на 15-м этаже. С торца здания виден черный дым. Пожару присвоен второй — повышенный — уровень сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Агентство «Москва» сообщает, что спасатели прибыли на место происшествия. Также туда следуют дополнительные пожарные расчеты.

По информации ТАССна 14.12 по московскому времени пожар был ликвидирован. Всего на место происшествия направили более 20 пожарно-спасательных подразделений. Из-за сильного задымления из гостиницы эвакуировали 230 человек.