Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха

В одном из жилых домов на улице Академика Королева в Москве совершено разбойное нападение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Это произошло днем 11 сентября. По информации канала, девушка вызвала такси, чтобы довезти продукты до дома.

В машине было двое мужчин. «Водитель сказал, что якобы подвозит сменщика. У девушки это не вызвало подозрений. Доехав до своего дома на улице Академика Королева, она уже было собиралась выйти, но джентльмены предложили красавице поднять пакеты в квартиру», — сообщает «112».

Девушка согласилась, и когда все трое зашли в подъезд, мужчины на нее напали, ударили ножом и выхватили сумку с деньгами. Как выяснилось, пострадавшая оказалась 22-летним мужчиной по имени Шакрух Абдуросулов. В настоящее время ему оказывают помощь. Официальной информации об этом происшествии от полиции не поступало, задержаны ли нападавшие — неизвестно.

В начале августа в столичном районе Выхино-Жулебино двое преступников напали на продуктовый магазин и похитили там пакет молока. Нападавших задержали недалеко от места преступления.