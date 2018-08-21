«Градоначальники Москвы» ушли под землю

Тематический поезд «Градоначальники Москвы» запустили на Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, новый состав посвящен Дню города. «Каждый вагон — это множество интересных историй о любимом городе в разные эпохи. За точку отсчета взят 1709 год — именно тогда Петр I учредил должность губернатора Москвы», — пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, в вагонах можно будет увидеть редкие литографии и фотоматериалы. Всего же пассажиры подземки смогут узнать более 100 интересных фактов и историй из жизни Москвы разных эпох. Так, в вагонах можно будет прочитать о столичных заводах, фабриках и мануфактурах, а также о первых театрах, кинозалах и многом другом.

Летом в столичном метро курсировали десять тематических поездов, посвященных чемпионату мира по футболу, который принимала Россия. На внешней стороне вагонов можно было найти информацию о городах, где проходили матчи чемпионата.