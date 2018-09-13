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Грибы поманят москвичей в лес

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В понедельник, 24 сентября, в столичном регионе начнется грибной сезон. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

По его словам, теплая погода продлится в Москве до субботы включительно. В воскресенье температура понизится на четыре-пять градусов, в понедельник — еще на столько же.

«Это двойное похолодание приведет к тому, что температура станет ближе к обычным для третьей декады сентября значениям. Давление понижается, начинаются уже типичные для осени затяжные осадки, и такие хмурые деньки наступят со следующей недели. Для грибников с понедельника наступит пора, когда в плащах можно ходить по лесу и собирать грибы», — рассказал Вильфанд. Он добавил, что такая погода продержится в столичном регионе до конца сентября.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 23 сентября, в Москву придут затяжные дожди и похолодание. Дневная температура воздуха опустится до 9-14 градусов тепла, ночная — до трех-восьми градусов, что ниже климатической нормы.

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