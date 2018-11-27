Гробы в московском метро предложили упаковать

Пассажирам, которые хотят провезти гроб в метро, следует прятать его в упаковку, чтобы не пугать окружающих. Такое мнение высказал агентству «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Людям, конечно, может быть не очень приятно, когда они едут в метро и заходят люди с гробом. Тем более когда пассажиры не знают, что там... С точки зрения этики и культуры — правильно было бы упаковать его, чтобы скрыть от пассажиров, чтобы не было так очевидно, что это гроб, не пугать их», — заявил Герасимов.

По его словам, инцидент с перевозкой гроба в столичной подземке вполне мог оказаться флешмобом. «Не знаю, было ли это потребностью — перевезти гроб — или это такая шутка, вызов обществу», — отметил председатель комиссии.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как двое молодых людей выносят из вагона поезда на станции «Новокосино» красный деревянный гроб. В пресс-службе подземки сообщили, что перевозка негабаритного груза была дополнительно оплачена, и оснований запретить его перевозку не было.