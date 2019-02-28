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В Москве нашлась подработка для хакеров

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В столице вознаградят хакеров, которые помогут выявить уязвимости в системе электронного голосования, разработанной для выборов в Мосгордуму. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, передает ТАСС.

«Если система электронного голосования в Москве будет создана, то на этапе тестирования мы готовы объявить вознаграждение для хакеров, которые смогут ее взломать», — пояснил он в ходе IX Московского гражданского форума.

Сообщается, что эксперимент по введению электронного дистанционного голосования в одном или нескольких округах столицы предусмотрен соответствующим законопроектом об организации выборов, которые пройдут 8 сентября 2019 года. В ЦИК считают, что в случае успешного завершения эксперимента подобная практика может распространиться по всей стране.

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