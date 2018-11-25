Игнорирующим шапки москвичам пригрозили внезапным облысением

В холодное время кожа и волосы становятся уязвимее. Чтобы избежать проблем, необходимо носить теплую одежду, а также соблюдать режим питания и пользоваться защитными кремами. Такими рекомендациями с агентством «Москва» поделился директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессор Николай Потекаев.

«При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос», — уточнил он.

Также Потекаев отметил, что смена климата становится для организма стрессом. От сухости кожи поможет увлажняющий крем. «Если вы любитель понежиться в ванне, помните, что после приема водных процедур нужно обязательно нанести на тело крем, содержащий эмолиенты. Эмолиенты — средства ухода за кожей, сочетающие в себе свойства как, собственно, косметических средств, так и некоторые свойства лекарств», — сказал профессор.

Ранее синоптики сообщили о том, что нынешний декабрь может стать одним из самых холодных за последнее время. В ближайшие несколько дней столбики термометров в ночное время могут опуститься до 16 градусов мороза, что, по словам синоптиков, на 5-6 градусов ниже многолетних значений.