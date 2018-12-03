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Иисус умер в Москве

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В столичном УМВД возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ. Процесс начался после того, как в результате отравления морфином умер москвич. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 1996 года рождения было обнаружено осенью в квартире на улице Юных Ленинцев. «Днем 30 ноября в полицию поступил отчет о вскрытии трупа мужчины, из которого следовало, что смерть наступила в результате отравления морфином», — рассказал собеседник издания. Имя погибшего — Иисус.

Установлено, что наркотик, послуживший причиной смертельного исхода, был продан в середине августа.

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