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Иностранцы скупили матрешек и магниты

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Продажи национальных сувениров в Московском доме книги выросли почти в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе сети государственного унитарного предприятия «Объединенный центр Московский дом книги», передает «Интерфакс».

«За восемь дней чемпионата в четыре раза возросли продажи магнитов с футбольной тематикой и с символикой Москвы и России и почти в три раза продажи таких национальных сувениров, как матрешки», — рассказал собеседник агентства.

Всего в дни проведения чемпионата мира по футболу иностранные туристы стали посещать Московский дом книги в 12 раз чаще. Помимо сувениров, их интересуют книги о Москве. По словам руководителя сети книжных магазинов Надежды Михайловой, спросом также пользуется вышедший специально к ЧМ-2018 путеводитель по всем 11 городам, в которых проходят матчи.

«Мы организовали выкладку товаров с символикой FIFA — это значки, фигурки, наклейки, кружки, бейсболки, книги о футболе, нумизматическая продукция. Сейчас можно отметить общий рост продаж таких товаров примерно в пять раз», — отметила она.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля.

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