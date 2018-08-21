Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, артиста похоронят на Востряковском кладбище, потому что там находятся могилы его родственников. Похороны пройдут 2 сентября.

Председатель Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский сообщил, что память Кобзона могут увековечить в Москве. «Целиком и полностью [Иосиф Кобзон] достоин, чтобы его память увековечили», — сказал он.

Иосиф Кобзон умер 30 августа. Ему было 80 лет.