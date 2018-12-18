Историки рассказали о любимых гаданиях москвичей

Сотрудники Музея Москвы рассказали о традиционных гаданиях, которые проводились во время Святок — период от Рождества до Крещения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра столицы.

В старину считалось, что в это время можно увидеть вещие сны и получить предсказания будущего. Среди самых популярных способов узнать будущее было раскладывание карточных пасьянсов и гадание на кофейной гуще.

Также жители столицы гадали на зеркалах. Для этого два зеркала ставились напротив друг друга, между ними помещали две свечи, и в получившемся зеркальном коридоре гадающий старался рассмотреть лицо избранника или избранницы.

Наиболее благоприятными вечерами для гадания считались Рождественский, Васильевский и Крещенский вечера.