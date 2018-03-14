Из московских трамваев убрали турникеты

Турникеты убрали на 12 трамвайных маршрутах Москвы в прошедшие выходные. Об этом сообщает Strelka Magazine.

Теперь зайти в трамвай можно через любую дверь, а проезд оплачивается с помощью валидаторов в салоне. Это экономит пассажирам до 15 минут в пути.

Кроме того, проблемные участки трамвайных путей обособили от автомобильных полос. Благодаря этому, составы смогут ходить по тактовому расписанию, соблюдая установленные интервалы. Некоторые остановки, которые находились слишком близко друг от друга, объединили.

С 1 января турникеты убрали на 72 автобусных маршрутах. Всего бестурникетными станут около 1100 автобусов. Кроме того, по решению горадминистрации без турникетов продолжат работать новые трехсекционные трамваи Витязь-М.