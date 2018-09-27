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Из московского «Ашана» украли сотни тележек

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Неизвестные украли из гипермаркета «Ашан» на юго-востоке Москвы более 300 тележек. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, в полицию с заявлением обратился менеджер магазина, располагающегося на Люблинской улице. «Он сообщил, что с 1 сентября по 1 октября неизвестные украли из гипермаркета 333 тележки», — уточнил источник.

По его словам, сумма ущерба оценивается в 2,1 миллиона рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В июле сообщалось, что на западе столицы похитили торговый киоск. Тогда материальный ущерб составил около одного миллиона 640 тысяч рублей.

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