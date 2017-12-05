Из Москвы-реки вытащили мать с двумя детьми

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) вытащили из Москвы-реки женщину с двумя детьми. Об этом сообщается на сайте MK.ru.

Женщина гуляла с детьми по пристани в районе Фили. Пока она разговаривала по телефону, брат с сестрой перелезли через ограду и прыгнули в реку. Мать прыгнула в воду следом, чтобы спасти их.

Спасатели заметили семью в реке и отправились к ним на судне с воздушной подушкой. Женщину и детей вытащили из воды. Сейчас все трое находятся на спасательной станции, их здоровью ничего не угрожает. Как отмечается, к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи.

В ноябре сообщалось, что московские спасатели освободили утку и лебедя, которые вмерзли лапами в лед на московских прудах. После начала заморозков в центр управления кризисными ситуациями все чаще стали поступать заявки от москвичей с просьбой помочь водоплавающим птицам в столичных водоемах.