«Изгоняющую бесов» из покупателя продавщицу сняли на видео

В сети появилась видеозапись, на которой сотрудница магазина поливает женщину водой из бутылки и не пускает ее на территорию супермаркета. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как продавщица набрасывается на клиентку со словами: «Я поливаю тебя святой водой! Сгинь!» Окружающие пытаются помочь женщине, коллеги напавшей предлагают вызвать «психов» — вероятно, скорую психиатрическую помощь.

По данным «Подмосковья сегодня», инцидент произошел возле железнодорожной станции в Реутове. Сотрудница рыбного магазина «Красная икра» при помощи святой воды и кулаков пыталась «изгнать бесов» из клиентки.

Как рассказали местные жители, это уже не первый подобный случай. «Ну надо же, она до сих пор там работает! Пару месяцев назад уже такое было, она избила мужчину и кидалась на покупателей, а от вызванных на место врачей она вырвалась и убежала», — сообщил один из очевидцев.