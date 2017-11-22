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«Калашников» поможет разобраться с московскими пробками и авариями

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«Калашников» начал тестировать видеокомплекс с нейросетью, которая анализирует ситуацию на дорогах Москвы. Об этом сообщается на сайте концерна.

Данные, собранные нейросетью, департамент транспорта будет использовать в том числе для анализа причин возникновения пробок и дорожных аварий, пояснил гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко.

Комплекс установили на Третьем транспортном кольце. Его подключили к Интеллектуальной транспортной системе Москвы, которая состоит из 2,6 тысячи светофоров, двух тысяч камер, почти четырех тысяч детекторов и двух тысяч комплексов видеофиксации.

«Яндекс» 27 ноября сообщил, что за последние пять лет средняя скорость движения в московских пробках в часы пик выросла. Так, по сравнению с осенью 2016 года, в утренний час пик она увеличилась на четыре процента.

По прогнозу «Лаборатории Касперского», пробки в Москве исчезнут к 2040 году. Это произойдет в том числе из-за распространения беспилотных автомобилей, полагают в «Касперском».

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