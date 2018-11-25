Канатная дорога в Москве возобновила работу

Канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и «Лужники», восстановила работу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы проекта.

С пятницы, 30 ноября, канатная дорогая работает в штатном режиме. «29 ноября сотрудниками МКД проведена диагностика всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги, в рамках тестовых мероприятий для запуска дороги. По итогам диагностики специалистами был подтвержден плановый график работы канатной дороги, с целью принятия пассажиров для перевозки по утвержденному маршруту. График работы: 12:00 — 20:00 до 24 декабря 2018 года включительно», — уточнили в пресс-службе.

Единственная канатная дорога в Москве сломалась на второй день после открытия. Причиной стала кибератака на серверы. Инициатор кибератаки требовал у руководства объекта биткоины.