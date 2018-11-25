Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Канатная дорога в Москве возобновила работу

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и «Лужники», восстановила работу. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы проекта.

С пятницы, 30 ноября, канатная дорогая работает в штатном режиме. «29 ноября сотрудниками МКД проведена диагностика всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги, в рамках тестовых мероприятий для запуска дороги. По итогам диагностики специалистами был подтвержден плановый график работы канатной дороги, с целью принятия пассажиров для перевозки по утвержденному маршруту. График работы: 12:00 — 20:00 до 24 декабря 2018 года включительно», — уточнили в пресс-службе.

Единственная канатная дорога в Москве сломалась на второй день после открытия. Причиной стала кибератака на серверы. Инициатор кибератаки требовал у руководства объекта биткоины.

Читайте также
Самое читаемое
«Россия находится в парадоксальной ситуации»
Он посмотрел со стороны на Россию и понял многое
25 ноября
Город маленьких людей
Зачем уличный художник населил Москву крошечными горожанами
29 ноября
Канатка для поцелуев
Романтическое прошлое первой канатной дороги Москвы
27 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter