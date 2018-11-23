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Канатная дорога в Москве проработала день и сломалась

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В Москве спустя сутки после открытия сломалась канатная дорога, соединившая «Лужники» с Воробьевыми горами. Об этом в среду, 28 ноября, радиостанции «Говорит Москва» рассказали очевидцы.

Сообщается, что всех пассажиров высадили из кабинок. По словам сотрудников, сегодня канатная дорога не заработает. Причины неполадок пока неизвестны.

27 ноября мэр Москвы Сергей Собянин запустил в столице состоялось канатную дорогу. В первый же день около фуникулеров выстроилась длинная очередь из желающих прокатиться на новом городском транспорте. Сообщалось, что первый месяц работы перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно.

По 720-метровой канатной дороге пока осуществляется только круговое движение, работает 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.

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