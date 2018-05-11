Карманников отвадят от москвичей наклейками

В московском метро появятся стикеры, предупреждающие пассажиров о карманниках и грабителях. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

Он рассказал, что пассажирам подземки предоставят информацию о самых распространенных видах краж и грабежей. «Пассажирам метро стоит внимательно следить за вещами в условиях плотного пассажиропотока. В прошлом году преимущественно кражи совершались в вагонах электропоездов. Одна из причин — плотность пассажиропотока на пересадочных и приближенных к вокзалам станциям», — уточнил Мышляев.

Сотрудник полиции добавил, что от действий грабителей могут пострадать люди, которые держат в руках мобильные телефоны, кошельки и другие ценные предметы, находясь около дверей вагона. По такой схеме вор выхватывает предмет из рук, быстро выходит из поезда, а двери за его спиной закрываются.

По данным полиции, в 2016 году лидером по числу краж стал перегон «Парк Культуры» — «Таганская» Кольцевой линии. Самыми криминогенными станциями оказались «Охотный Ряд», «Киевская» и «Курская» Кольцевой линии, а также «Выхино».