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Карты «Тройка» превратили в наклейки

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В московском метро появились карты «Тройка» в виде наклеек и вкладышей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Размер новых носителей примерно вдвое меньше, чем у обычной, проездной можно приклеить на телефон или хранить в чехле для него. Вкладыш стоит 300 рублей, наклейка — 350. Тираж обновленных проездных ограничен 500 экземплярами.

Транспортная карта «Тройка» используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, она введена с 2013 года.

С января 2019 года стоимость проезда в подземке увеличится. Вместо нынешних 36 одна поездка будет стоить 38 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей, при этом срок его действия сократится до 45 дней с момента первого использования.

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