Хитрый и опасный объезд пробки на МКАД попал на видео

Один из водителей на МКАД объехал пробку задним ходом по встречной полосе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах, снятых из другого автомобиля, видно, как водитель едет задним ходом по крайней правой встречной полосе. Уточняется, что видео было снято на участке МКАД между Щелковским и Ярославским шоссе.

Автомобилисты регулярно нарушают ПДД в попытке избежать заторов на дорогах. Так, в мае неизвестные на машине объехали пробку по встречной полосе, предварительно запустив в небо квадрокоптер. С его помощью водитель убедился, что по пути нет сотрудников ГИБДД, и безнаказанно поехал по «встречке».