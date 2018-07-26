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Хитрый и опасный объезд пробки на МКАД попал на видео

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Один из водителей на МКАД объехал пробку задним ходом по встречной полосе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Hue.

На кадрах, снятых из другого автомобиля, видно, как водитель едет задним ходом по крайней правой встречной полосе. Уточняется, что видео было снято на участке МКАД между Щелковским и Ярославским шоссе.

Автомобилисты регулярно нарушают ПДД в попытке избежать заторов на дорогах. Так, в мае неизвестные на машине объехали пробку по встречной полосе, предварительно запустив в небо квадрокоптер. С его помощью водитель убедился, что по пути нет сотрудников ГИБДД, и безнаказанно поехал по «встречке».

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