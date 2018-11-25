Хорошую погоду на Новый год объяснили циклонической депрессией

В новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«Над европейской территорией нашей страны сейчас раскручивается гигантская циклоническая депрессия, барическое поле», — сообщил он и уточнил, что именно оно закрывает среднерусскую равнину «некими полями снеговой облачности».

По данным синоптика, до конца года температура в столичном регионе составит от минус шести до минус 11 градусов днем, а по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 14.

Ранее в Гидрометцентре России объявили, что москвичей ждет снежный Новый год. Высота сугробов к началу 2019 года составит 30 сантиметров.