Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Хорошую погоду на Новый год объяснили циклонической депрессией

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В новогоднюю ночь в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

«Над европейской территорией нашей страны сейчас раскручивается гигантская циклоническая депрессия, барическое поле», — сообщил он и уточнил, что именно оно закрывает среднерусскую равнину «некими полями снеговой облачности».

По данным синоптика, до конца года температура в столичном регионе составит от минус шести до минус 11 градусов днем, а по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 14.

Ранее в Гидрометцентре России объявили, что москвичей ждет снежный Новый год. Высота сугробов к началу 2019 года составит 30 сантиметров.

Читайте также
Самое читаемое
«В 1990-х мост стал популярен у самоубийц»
История Большого Каменного моста: переезды, бандиты и Гагарин
26 декабря
«Фрики в Москве были, есть и всегда будут»
Какой была альтернативная мода на закате СССР
24 декабря
«Города можно узнать по походке, как людей»
Чего мы не знаем о Берлине, Франкфурте и Гамбурге
28 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter