Ховринскую больницу снесут за миллиард рублей

Объявлен аукцион на снос здания Ховринской больницы на севере Москвы. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 8 октября. Победитель будет объявлен 18 октября. Стартовая цена контракта составляет более 919 миллионов рублей. Помимо сноса долгостроя, победитель аукциона подготовит площадку для строительства жилья. Работы необходимо будет выполнить в течение трех месяцев с момента подписания контракта.

Ховринскую больницу начали строить в 1980 году по уникальному проекту: здание имеет форму треугольного креста с разветвлениями на концах. Из-за этого его часто сравнивают со знаком биологической опасности и называют «Амбреллой» в честь корпорации, устроившей апокалипсис в серии видеоигр и фильмов «Обитель зла». Она использовала этот знак в качестве логотипа.

Уже на завершающих стадиях строительства в начале 1990-х годов объект забросили, край здания начал оседать и подтапливаться. Сейчас первый этаж находится ниже уровня земли.