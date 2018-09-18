Храм в честь последнего российского императора появится в Москве

Первый в столице храмовый комплекс Святых Царственных Мучеников сдадут во второй половине 2019 года. Об этом сообщил куратор «программы-200», депутат Госдумы Владимир Ресин, передает «Интерфакс».

По словам Ресина, в этом году в храме установили постоянный деревянный резной иконостас. На данный момент завершаются кровельные работы, идет монтаж оконных блоков дома, внутренняя штукатурка его стен дома и отделка фасадов.

«К благоустройству территории приступят в следующем году, по окончании всех инженерных работ. Полностью храмовый комплекс будет сдан во второй половине 2019 года», — сообщил депутат.

Храм на 200 прихожан был заложен в 2013 году, в честь 400-летия Дома Романовых. Это первый храм в Москве, построенный в честь расстрелянной царской семьи.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы началась в 2011 году. За это время появилось более 40 храмов, еще 28 строятся. Участки для храмов подбирают исходя из обращений верующих, а строительство ведется исключительно на пожертвования.