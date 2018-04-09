Китайский парк в Москве приведут в порядок

Благоустройство китайского парка началось в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Рядом с деловым центром „Парк Хуамин“ в Останкинском районе началось благоустройство китайского парка. В нем будут типичные для китайского ландшафта растения», — рассказал он.

По словам мэра, в парке уже высадили около 20 молодых деревьев и вырыли пруд. Кроме того, началась установка деревянных пешеходных дорожек.

Помимо этого, в столице продолжается благоустройство территории ВДНХ. После реконструкции там появится прогулочная аллея протяженностью более пяти километров. Она соединит центральную часть выставочного комплекса с ландшафтным парком и другими новыми зонами.