Кладбище домашних роботов появилось в Москве

Кладбище домашних роботов появилось в столичном технопарке «Физтехпарк». Об этом сообщили в пресс-службе Московского технологического института, передает в среду, 1 ноября, агентство «Москва».

Как пояснили в вузе, москвичи смогут сдать на кладбище отслужившую бытовую технику, электронные игрушки, батарейки, мобильные телефоны и другие гаджеты. «Вся электроника (...) отправится на переработку. Это значит, что электронные помощники смогут получить вторую жизнь и еще послужат людям», — уточнила представитель технопарка Екатерина Елисеева.

Принимать устройства будут ежедневно на первом этаже «Физтехпарка».

В августе в Москве открылся первый городской пункт по ремонту цифровых устройств «Чудо техники». Одноименный онлайн-агрегатор, который распределяет заказы между надежными мастерскими, заработал еще в прошлом году. Курирует проект ГБУ «Информационный город» — подведомственное учреждение ИТ-департамента Москвы.