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Коллапс в московском метро разрешился

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Движение поездов на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях московского метро восстановлено. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, в результате сбоев в движении поездов никто не пострадал.

Сбой на двух ветках подземки произошел во вторник утром. По словам очевидцев, он продолжался более часа. Причиной сбоя на Замоскворецкой линии стал поезд, который застрял на станции «Технопарк», а на Таганско-Краснопресненской — перегрузка систем контроля закрытия дверей у двух составов.

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