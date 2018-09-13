Кремлевский коновод доверилась экстрасенсам и прогадала

Неизвестные обманом выманили 143 тысячи рублей у москвички, работающей в Кремлевской школе верховой езды. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

19 сентября в полицию обратилась 32-летняя жительница Зеленограда, работающая коноводом в Кремлевской школе верховой езды. По ее словам, неизвестные предложили ей оказать экстрасенсорные услуги за денежное вознаграждение. С помощью мобильного терминала она перевела мошенникам около 143 тысяч рублей. «Помощи гражданка не получила, в связи с чем обратилась в полицию», — пояснили в полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Личности аферистов устанавливаются.

В сентябре у директора музея-квартиры писателя Александра Солженицына, который должен открыться в центре столицы к концу года, обманом выманили 12 миллионов рублей. Мошенник убедил его выгодно инвестировать деньги в алмазные рудники.