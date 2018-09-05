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Кот Бегемот из «Булгаковского дома» ушел на пенсию после похищения

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Штатный сотрудник «Булгаковского дома» кот Бегемот ушел на пенсию. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудников музея.

«Маловероятно, что кота уже увидит публика. Он вряд ли вернется в музей, так как он уже пожилой», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что за состоянием кота следит ветеринар, по мнению врача, выпускать животное к посетителям больше не стоит. «Мы опасаемся рецидива и того, что кот не переживет. Ему уже более 16 лет, поэтому кот останется в офисе», — добавили в музее.

Вероятно, под рецидивом в «Булгаковском доме» имеют в виду инцидент, который произошел в августе. Тогда кота похитили из музея. Через несколько часов животное обнаружили около театра Моссовета.

Женщина, похитившая животное, позже объяснила свой поступок тем, что работники музея не ухаживают за Бегемотом должным образом. Директор учреждения Николай Голубев опроверг обвинения женщины и заявил, что животное является всеобщим любимцем.

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